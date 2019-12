Buenos modales y atención adecuada parecen ser las claves para prestar un excelente servicio a la población. Pero, desafortunadamente, no siempre sucede así.

A veces, los gerentes, los dependientes gastronómicos, los vendedores de cualquier establecimiento, se preocupan mucho más por la calidad del producto, el precio, y la imagen del local, en el caso de los pertenecientes al trabajo por cuenta propia, con carteles lumínicos, banquetas torneadas, sillas y mesas tapizadas, paredes de colores brillantes. Eso está bien, sabemos que el confort atrae clientela, y eso precisamente, es lo que buscan los cuentapropistas y dueños de negocios.

No obstante, a veces, más allá del uniforme elegante y nuevo, más allá de la corbata de pajarita, de los tacones altos y el pelo arreglado, un buen dependiente debe interesarse por demostrar interés en su cliente, esforzarse en atenderlo correctamente, regalarle un “buenos días”, en qué puedo servirle, estoy segura que con actitudes como estas el usuario saldrá satisfecho.

Entender que los buenos modales y el trato amable no es cosa del pasado, que dar las gracias por su visita no es una costumbre arcaica, debe ser constante en cualquier sitio donde se preste un servicio. Hablemos de las tiendas, por ejemplo, donde algunas dependientes no parecen tener deseos de trabajar, y te miran con cara de agobio cuando estás indeciso al elegir entre uno u otro producto. Y qué decir de las recepcionistas, pues hay para todos los gustos, desde las que no pueden responder a una simple pregunta, o por desconocimiento, o porque están demasiado ocupadas en su conversación telefónica.

Para ambas partes si hablamos de servicios, es fundamental sentirse complacidos. En algunas partes del mundo, se asume solamente el dinero como medio de pago. Pero en ocasiones, se puede agradecer un gesto noble y una buena atención con solo una sonrisa.

Los valores no están del todo desaparecidos, sólo hay que saber cómo y cuando ponerlos en práctica. Comience hoy mismo y observará más rostros de gratitud. Sentirá que trabajar lo reconforta más allá de la retribución económica.